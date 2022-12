¿Cuál es el tamaño normal de un pene? Estudio derrumba mitos

El tamaño del pene es quizás uno de los temas de salud sobre los que más se especula. Muchos hombres sienten vergüenza y preocupación al consultarlo, pero tal parece que no se trata de un problema real.

Para terminar con toda suerte de especulaciones y mitos se publicó un estudio que incluyó datos de más de 15 mil hombres, sobre los cuáles se proyectaron unas medidas que pueden ser tomadas como referencia.

“Cuando uno analiza esos pacientes, generalmente tiene un pene normal. El problema no está en el pene, está en el cerebro, hay una enfermedad que se llama dismorfia entre la relación del pene y la relación de lo que él ve y su real tamaño”, indicó el urólogo Hernán Aponte.

El estudio efectuado en Londres concluye en líneas generales que un pene en erección alcanza un promedio de 13.12 centímetros.

En Colombia también se han hecho análisis al respecto, donde “en promedio el tamaño del pene en flacidez es alrededor de 9 y medio a 10 y medio centímetros y en erección el pene colombiano era de 14.1 centímetros”, según Aponte.

Las creencias populares también fueron derrumbadas. Nada tiene que ver el tamaño del pene con la estatura, las manos o el tamaño de los pies.

Adicinalmente, estudios revelan que 8 de cada 10 mujeres están satisfechas con el tamaño del pene de su pareja. Solo en 1 de cada 1000 hombres puede haber un verdadero problema llamado micropene.

“Los micropenes están alrededor de 7 centímetros en erección que es un pene que no suficiente para la penetración”, explica el urólogo Aponte. Sobre estos casos, extremadamente raros, el especialista destaca que hay tratamientos especiales que deben decidirse con la asesoría del médico.