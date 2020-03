¿Cuál es la mejor forma de prevenir el coronavirus?

Hay unas normas básicas de protección que se deben seguir si no se tienen los síntomas. Pero hay que estar atentos a las señales de alarma.

¿Tiene síntomas respiratorios? Si la respuesta es no, debe mantener unas medidas básicas de prevención:

*Lavado frecuente de manos, es la medida más importante para eliminar ese y otros virus que pueda adquirir.

*Limpieza de superficies los virus pueden vivir sobre cosas que usted toque, como un teclado.

*No lleve sus manos a la cara, si tiene el virus en la mano va a entrar a su cuerpo a través de los ojos, la nariz o la boca.

*Evite contacto con enfermos, por el riesgo de contagio.

Recuerde, si no tiene síntomas no necesita tapabocas. Mascarilla sin lavado de manos no sirve, le da falsa sensación de seguridad y se lo está quitando a alguien que si lo necesita.

Si tiene síntomas respiratorios, además de las medidas anteriores y si las manifestaciones son leves, es decir tos seca, congestión y secreción nasal y dolor de garganta por favor:

*Quédese en casa, así se protege usted y protege a los demás.

*Use tapabocas

*Cúbrase al toser o al estornudar y use un pañuelo desechable

*Tome abundantes líquidos y esté atento a señales de alarma como: fiebre persistente, dificultad para respirar y malestar intenso.

Si tiene alguno de estos síntomas consulte a su médico.