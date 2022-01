¿Cuáles son los síntomas de COVID por los que debe aislarse 7 días?

Expertos explican cuáles son los síntomas por los que una persona debe aislarse 7 días por COVID-19, tenga o no una prueba positiva. Estos “son muy similares a los que se tienen por resfriados comunes: rinorrea o mocos en la nariz, tos, malestar general y en algunos casos expectoración”, detalló el doctor Fabio Varón, neumólogo intensivista de la Fundación Neumológica y LaCardio.

También debe guardar cuarentena si tiene fiebre y dolor de garganta.

Y si no es coronavirus, igual puede tratarse de influenza u otro microorganismo que también puede transmitir a los demás.

El doctor Varón dice que por el hecho de tener “una prueba negativa no podemos pensar que hemos descartado la posibilidad de tener una infección por el virus que produce el COVID-19. Es muy probable que, si los síntomas son muy recientes, las pruebas salgan negativas y al repetirla tres a cinco días después puede volverse en positiva”.

No obstante, hay personas que aunque no tengan síntomas gripales también deben aislarse 7 días por COVID-19. Son los que no se han vacunado o solo tienen una dosis.

Pero aquellos vacunados que han tenido un contacto de riesgo con una persona contagiada y no tienen síntomas no deben aislarse 7 días por COVID-19, aunque sí tiene que mantener las medidas bioseguridad.

Buena hidratación, un analgésico suave y el oxímetro son clave para cuidarse en casa.