¿Cuáles son los verdaderos efectos de las vacunas contra el COVID-19?

Las vacunas COVID han mostrado ser eficaces, sin embargo, muchos se preguntan: ¿Cuál es la protección que ofrecen?

“Significa que protege de enfermarme de COVID-19. Si me vacuno, no me da COVID-19, especialmente complicaciones serias, como hospitalizarse, incluso la misma muerte”, explicó el médico y epidemiólogo Carlos Álvarez.

¿Es posible contagiarse, a pesar de la vacuna?

El mayor impacto que se busca inicialmente con la aplicación de las dosis es disminuir la mortalidad. ¿Hasta qué punto impiden el contagio y la transmisión del virus? Ese, todavía, es un interrogante por resolver.

“No sabemos todavía si evita que yo me contagie, por eso importante tener en cuenta estas vacunas no implican que cambiemos nuestro hábito del uso del tapabocas, y adicionalmente que la eficacia de estas vacunas se logra, en la mayoría de ellas, cuando se ponen las dos dosis. Si la persona se vacuna, no puede esperar que al día siguiente ya quede protegida, sino el tiempo que debe pasar, en el caso de la mayoría de vacunas que se están comercializando, un mes”, agregó el experto.

Por otro lado, a medida que aumenta el número de personas vacunadas, estos biológicos siguen demostrando ser seguros , los efectos suelen ser leves y desaparecen después de unos días.

“Síntomas que estamos viendo similares en otras vacunas como dolor, sensación de malestar general y fiebre, un porcentaje muy parecido al que vemos en otras vacunas y llamado de atención es en reacciones alérgicas severas que pueden ocurrir en muy pocas personas, algunas que tienen antecedentes de alergia, que si se están avisadas previamente se pueden controlar o algunas veces estar contraindicada su aplicación”, indicó el médico Álvarez.

Casos aislados de enfermedades graves después de la vacunación deben ser estudiados cuidadosamente para determinar si se asocian a la vacuna o son resultado de otros factores y condiciones propias del paciente.