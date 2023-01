¿Cuáles son sus propósitos saludables para 2023? Pilas a las recomendaciones para no abandonarlos

A comienzos de año la mayoría de las personas, por no decir que todas, quieren hacer ajustes para tener mayor bienestar y salud, por eso esta es una época de mucha motivación para el cambio y aparecen los propósitos saludables que, infortunadamente, 9 de cada 10 no cumplen. ¿Cómo hacer para que no le pase?



Consejos para propósitos saludables

Haga una lista y priorice. “El cerebro no tiene tanta energía para hacer mil cosas, definamos un solo objetivo y cada día observamos el micropaso que vamos a dar. Una vez avancemos en el objetivo que queremos lograr, ahí ya podemos decir: incorporamos uno más. Pequeñas acciones que sostenidas en el tiempo nos cambian la manera en la que nos orientamos al logro”, explica Blanca Mery Sánchez, máster en neurociencia.



Una vez definido el primer propósito, se aconseja que tenga claridad.

“Precisar muy bien qué queremos lograr -por ejemplo, cómo el bajar de peso me va a beneficiar- y qué es lo que quiero buscar. Esa claridad es la ruta que nos va a guiar hacia donde queremos ir”, señala la experta.

Publicidad

El tiempo. Es decir, de alguna forma poner fechas o definir periodos le ayudará a lograrlo. “Me pongo retos de 24 horas. (Por ejemplo), hoy no voy a comer ultraprocesados, voy a tomar más agua, voy a respirar y de hoy en hoy vamos logrando avanzar”.



Y si además busca un cómplice, puede ser más fácil.

Cuando tengo con quién crecer, funciona mucho mejor. Entonces, cuando no es solo una persona, sino que tengo un par de amigos o de compañeros o de familiares que los invito a que crezcamos juntos, es mucho más probable que se sostenga a largo plazo ese objetivo Blanca Mery Sánchez, máster en neurociencia.

Finalmente, se aconseja lo que han llamado el ensayo mental.

Publicidad

“Visualizarlo en la mente, generar esas emociones, cómo me voy a sentir cuando esto sea realidad, nos sirve de ruta. El pensamiento define el rumbo. La emoción es la energía que nos va a llevar a que avancemos, pero mucho cuidado, hay que identificar los obstáculos que van a salir en el camino y qué vamos a hacer para afrontar cada obstáculo”, puntualiza.

Publicidad

Sí es posible lograrlo, no importa que no lo haya conseguido en otras ocasiones. Si es necesario a la hora de, por ejemplo, de dejar de fumar, bajar de peso o superar el insomnio, busque ayuda profesional.