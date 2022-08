¿Cuáles son tipos de cáncer más comunes entre los colombianos?

En Colombia, entre enero del 2020 y 2021, se reportaron 416.289 personas con cáncer de las cuales 39.545 fueron casos nuevos, situación que sin duda se vio impactada por la crisis del COVID-19.

“El efecto de pandemia COVID-19 que nos disminuyó en un 9% los diagnósticos y al disminuir los diagnósticos, por supuesto, que tenemos una población en donde no conocimos o no tuvimos oportunidad no conocer si tenían cáncer o no y eso demora los diagnósticos y el inicio de los tratamientos”, explicó Lizbeth Acuña, directora de la Cuenta de Alto Costo.



Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en mujeres fueron mama, cuello uterino y colon y recto; mientras que en los hombres el más común fue próstata, seguido de estómago, colon y recto.

“En muchos tipos de cáncer a veces nos demoramos más de 48 días en iniciar un tratamiento. Seguimos teniendo inconvenientes en esa oportunidad y más donde no tenemos una red que pueda llevar a cabo ese proceso”, indicó Acuña.

Barreras socioculturales, económicas, geográficas, educativas hacen que Colombia tenga un reto enorme para cambiar el panorama del cáncer.

“El llamado para las aseguradoras y los prestadores, primero, es trabajar en la coordinación de los servicios a pesar de no tener probablemente una red disponible en muchas zonas, sí es posible tener una red coordinada”, señaló.

El diagnóstico temprano hace a diferencia y exige el compromiso y la voluntad de todos, empezando por la responsabilidad individual.

“Debemos hacernos el autoexamen, acudir a los programas de prevención, de detención precoz, lo mismo los hombres. Si bien es cierto el cáncer de prostata es más prevalente en los hombres, pues también tenemos que promover que los hombres tengan su examen de prostata a tiempo”, agregó.

Todo empieza en el caso de las mujeres con el autoexamen de seno, la cita médica anual, la ecografía y mamografía, además, la citología. En los hombres con el tacto rectal, al antígeno prostático. No postergue sus chequeos, recuerde que estas condiciones empiezan y avanzan durante mucho tiempo de manera silenciosa.