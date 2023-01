Cuando la mente calla, el cuerpo habla: ojo con guardarse lo que siente

Esconder las emociones puede, finalmente, conllevar a somatizaciones y causar problemas físicos reales.

En ocasiones no les reconocen ni se les da la importancia verdadera a las emociones, pese a que está más que demostrado que mente y cuerpo son uno solo.

“Hasta el 50% de los pacientes hospitalizados pueden tener una comorbilidad emocional, realmente cada vez es más identificable. Sin embargo, muchas veces en los consultorios se pasan por alto diagnósticos”, explica el psiquiatra Fernando Castiblanco.

Muchos malestares psicológicos, al no ser reconocidos, toman forma de diversos y variados síntomas físicos.

“Aceleración del corazón, sudoración en las manos, que no mejoran a pesar de los tratamientos”, agrega el experto.

A veces esos síntomas pasan a ser enfermedades.

Típicamente quienes somatizan consultan a muchos médicos y se someten a diversos exámenes que siempre salen normales. Se niegan a creer que puede ser un componente emocional y que lo que se necesita es ayuda psicológica.

Aunque detrás de muchas molestias físicas crónicas puede haber trastornos como la depresión o la ansiedad, en la mayoría de los casos el manejo es más sencillo de lo que se cree con tiempos de descanso en el trabajo y la aceptación de ayuda cuando se requiera.

También la práctica de ejercicio, de técnicas de relajación para manejo del estrés y mantener rutinas laborales, familiares y sociales sanas permitirán que sea usted quien controle sus emociones y no al contrario.