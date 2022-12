Cuando la mente enferma: reviva aquí el especial de Noticias Caracol

Problemas mentales en Colombia son más frecuentes de lo que se cree, pero es una realidad oculta que causa discapacidad, pérdida de calidad de vida y suicidios.

Se calcula que nueve cada cien colombianos pueden padecer algún trastorno mental, pero solo tres reciben atención. Y hay otro dato que preocupa: de siete a trece años tardan, en promedio, los pacientes en acudir a un especialista.

La depresión es uno de los males más comunes en el país. No se trata de una simple tristeza, va mucho más allá, es una enfermedad que produce culpa, pérdida de confianza en sí mismo e ideas negativas hacia el futuro.

Además, afecta el sueño, el apetito, el deseo sexual, el desempeño laboral y el cuidado personal. Tanto así que la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en el mundo.

La ansiedad es otro de los trastornos más comunes y que mayor sufrimiento producen. Si bien todos tenemos preocupaciones y miedos, cuando no se pueden controlar y surgen sin razón alguna, pueden indicar que se esta padeciendo esta enfermedad.

Expertos estiman que este mal, que no necesariamente requiere medicamentos, afecta a 260 millones de personas en todo el mundo. Y, como ocurre con la depresión, muchos pacientes no son conscientes de que lo tienen y no reciben la ayuda necesaria.

Muchas veces las enfermedades mentales tienen raíz y desarrollo en la infancia y la adolescencia, pero pocos padres saben identificar cuándo un hijo necesita ayuda psicológica o psiquiátrica, o se niegan a aceptarlo. La doctora Fernanda Hernández le cuenta qué cuáles son las señales de alerta:

Otro enfoque de este especial tiene que ver con la discriminación laboral a la que son sometidas las personas con trastornos mentales. Y es que el estigma y las barreras de acceso afectan a pacientes con enfermedad bipolar o algunas formas de esquizofrenia, entre otros padecimientos. ¿Usted les daría trabajo?

Los trastornos mentales son tan serios que pueden conducir a la muerte. Nueve de cada diez casos de suicidio -intentos o consumados- tiene como bases una enfermedad psiquiátrica. Según Medicina Legal, en Colombia ocurren seis suicidios diarios.

Hay que entender que el suicidio se puede prevenir y que existen señales de alerta. Hablar del tema, de frente y sin prejuicios, puede salvar vidas. Lo más probable es que esa persona no quiera morir, sino solo dejar de sufrir.

Los sentimientos duelen y duelen mucho. Las enfermedades mentales son reales, no son un invento de los pacientes ni un intento de ellos por llamar la atención. Como cualquier enfermedad, quienes las sufren merecen atención y respeto, así como acompañamiento y un trato digno.