¿Cuándo llegará la vacuna COVID a las ciudades? Estas son las dudas que persisten en las regiones

A diez días del comienzo del plan de vacunación anunciado por el Gobierno Nacional, en las regiones todavía hay dudas sobre las fechas de distribución y el número de dosis de la vacuna COVID-19 que le corresponde a cada una.

Cali es una de las ciudades del país más golpeadas por la pandemia; la ocupación de UCI, aunque viene a la baja, hoy registra un 86%, cifra que sigue siendo alta. En la ciudad, las víctimas fatales del coronavirus llegan a 3.627.

“Nosotros estamos que nos vacunamos”, aseguró Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle del Cauca.

Para frenar la letalidad del virus en la población de mayor riesgo, la administración municipal dice tener todo listo para arrancar con la vacunación, solo faltan las dosis.

“Que esperamos tener el primer lote de vacunas, que esperamos que sean como mínimo 40,000 dosis. Desafortunadamente esa información todavía no ha llegado”, afirmó.

Así como Cali, en varias ciudades de Colombia esperan información del Ministerio de Salud sobre el número de dosis y fecha de distribución.

“Hoy no tenemos fecha de llegada, sabemos que el 20 de febrero podría llegar la vacuna a Colombia, pero no tenemos fecha de llegada a las ciudades capitales, tampoco tenemos la certeza de cuántas vacunas nos van a llegar. A nosotros nos han dicho en nuestra ciudad que llegarían 351.000, pero no sabemos con certeza si van a llegar”, dijo Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales y presidente de Asocapitales.

El Ministerio de Salud anunció que esta semana estaría lista una regla de distribución para los territorios. Desde el Gobierno Nacional se mantienen en que las dosis llegarán al país entre el 18 y 19 de febrero.

"Las vacunas llegarán a Colombia antes del 20, porque no llegan directo a los lugares de vacunación, hay un proceso de distribución y las vacunas estarán llegando al país muy pronto", afirmó Leonardo Arregocés, director de medicamentos del Minsalud.

Las IPS también están planteando algunas inquietudes sobre la logística.

“La coordinación entre entidad territorial, EPS, IPS y empresa social del Estado aún no está muy clara, toda vez que tenemos EPS, a hoy, solicitando listados de personas que se van a vacunar, cuando, en últimas, el decreto habla de que, por el contrarito, el listado va hacer enviado a los prestadores”, señaló Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi.

El Gobierno Nacional conformó mesas territoriales para ultimar los detalles del proceso y hacerle seguimiento al plan.

“Es clave que las entidades territoriales, las EPS y las IPS estén trabajando íntegramente en ese desarrollo táctico adaptado a cada territorio”, indicó Fernando Ruiz, ministro de Salud.

En las últimas horas, la farmacéutica Moderna confirmó el acuerdo para suministrar 10 millones de dosis a Colombia, pero solo empezarán a llegar a mediados de 2021.