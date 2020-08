¿Cuándo y cómo asistir a una cita odontológica durante la pandemia? Tenga en cuenta estos consejos

La recomendación de siempre ha sido que al menos una a dos veces al año se visite al odontólogo. Sin embargo, a la hora de asistir a citas odontológicas en esta época de pandemia del coronavirus COVID-19 es necesario hacerse estas preguntas:

¿Presenta algún problema al comer?

"Si la respuesta es sí, usted necesita una cita de atención prioritaria, la cual debe programar lo más pronto posible, pero no es una urgencia", responde el doctor Dairo Marín, decano de la facultad de odontología de la Universidad Nacional.

¿Tiene infección o dolor en su boca?

"En ese caso, usted tiene una urgencia odontológica que debiera atenderse en las siguientes 24 horas", señala Marín.

Antes de asistir a una consulta en tiempos de crisis sanitaria, evalúe cómo será su traslado, cuál es su estado general de salud y si requiere, por ejemplo, de un acompañante.

"No debería usar joyas, como aretes, relojes, cadenas, anillos, guantes por el mayor riesgo de contagio con estos elementos, y, en cambio, sí utilizar gafas, tapabocas y, en caso de tener pelo largo, llegar con él recogido a la consulta", explica el decano.

Para saber si se está asistiendo a una consulta segura, el decano de la facultad de odontología de la Universidad Nacional señala lo siguiente:

"Primero es si me hacen un triage telefónico previo a la cita odontológica para saber si he tenido, tengo o podría tener COVID; si se conserva el distanciamiento físico en las salas de espera, y que el odontólogo y la auxiliar manejen los elementos de protección personal. Además, debería fijarme si el odontólogo y la auxiliar están atendiendo con un uniforme debajo de su bata y no con ropa de calle", dice.

Además, en los protocolos debe haber procedimientos como la toma de temperatura a los pacientes, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud.

Recuerde que este es un proceso dinámico y se va ajustando según el momento de la pandemia.

Así que, si tiene dudas sobre síntomas o tratamientos, antes, por ejemplo, de automedicarse, resuélvalas con un profesional para saber si es suficiente con teleconsulta o requiere cita presencial.