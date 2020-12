¿Cuánto le costó a Colombia comprar 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19?

A través de la resolución 2327 del 25 de noviembre de 2020, se conoció que la compra de 10 millones de dosis de la vacuna del COVID-19 a Pfizer le costó al país $437.188.800.000.

Esta transacción se hizo a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, encargada de la adquisición de recursos para combatir la pandemia del coronavirus.

Justamente, esta semana. el Congreso de la República aprobó que la vacuna del COVID-19 sea gratis en Colombia. Sin embargo, no será obligatoria.

“Ojo, gratuita, pero no obligatoria. El que se la quiera aplicar se la aplica, el que no se la quiera aplicar no está en la obligación de aplicársela” , explicó el representante a la Cámara Ricardo Ferro.

