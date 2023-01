Cuarentena en Colombia se extiende hasta el 25 de mayo

El presidente Iván Duque anunció que a partir del 11 de mayo los menores van a poder salir tres veces a la semana. Habló sobre reactivación de otros sectores.

El mandatario precisó que podrán salir los menores entre 6 y 17 años, tres veces a la semana y máximo media hora. Deberán estar acompañados por alguien que no haga parte de la población vulnerable. Mandatarios locales establecerán cómo se implementará esta medida.

“No se recomienda que los niños menores de 6 años vayan saliendo porque estamos también en un pico de enfermedades respiratorias”, apuntó.

Además, Duque se refirió a la reactivación económica y señaló que “hoy más que nunca tenemos que ser capaces de recuperar cada vez más espacio de vida productiva, pero hacerlo con la responsabilidad de seguir protegiendo la vida y la salud”.

¡Ojo! Estos son los nuevos sectores económicos que podrán reactivarse gradualmente desde este 11 de mayo - https://t.co/GOhoKuUorC pic.twitter.com/FcP8NTmw1c — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 6, 2020

Municipios sin coronavirus

El presidente recalcó que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 25 de mayo, pero “recuperando espacio de vida productiva”.

“Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que vayan dinamizando nuestra economía, sectores industriales, ventas al por mayor de automotores, de muebles, de otros artículos que son importantes en nuestra sociedad”, agregó.

También se refirió a los lugares donde no se presentan contagiados.

“Hay municipios que no registran ningún caso de COVID-19 y por eso el Ministerio de Salud ha sacado una resolución que establece que en esos municipios hay unos lineamientos para que vayan -obviamente a solicitud de sus alcaldes, con previa autorización del Ministerio del interior- dándole cabida a más vida productiva. Con restricciones claras: no aglomeraciones, no bares, no discotecas, restaurantes solo para coger la comida o domicilios”, explicó el mandatario.

También abrió la posibilidad para que se activen “comercios que tengan niveles de responsabilidad de protocolos: lavanderías a domicilio, papelerías, librerías, algunos productos de mascotas”.

El ministro de Comercio José Manuel Restrepo aclaró: "Alcaldes tienen la llave de la gradualidad".

Finalmente, Duque sostuvo que si se presentan señales de alerta en las próximas semanas, no dudarán en tomar "decisiones drásticas y necesarias".

