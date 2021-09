Cuarto pico de COVID-19 en Colombia: ¿cuándo sería y cuál es la mejor manera de protegerse?

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió, nuevamente, que existe la probabilidad de que llegue un cuarto pico de COVID-19 al país.

“Ya se han sacado los resultados por parte del Instituto Nacional de Salud de la posibilidad real y evidente, de la posibilidad de un cuarto pico, seguramente en el mes de octubre”, indicó el ministro.

Frente al tema, los especialistas en epidemiologia recuerdan que esto no debería ser interpretado como una sentencia.

“Un cuarto pico no es 100% probable, es lo que se ha mostrado a través de los modelos y de las tendencias que hemos visto en otros países que son compatibles con un cuarto pico o un pico adicional una vez entra la variante delta en cada uno de estos territorios”, manifestó Andrea Ramírez, médica epidemióloga y salubrista Universidad de los Andes.

Existen varios escenarios probables. En caso de presentarse un cuarto pico puede ser de diferentes tamaños y en diferentes momentos; esto depende de la combinación de diversos factores, unos aun por conocer y otros ya bien identificados.

“En primer lugar, el hecho de que las coberturas de vacunación con dosis completas siguen estando muy por debajo de los niveles que necesitaríamos para conseguir el fenómeno de inmunidad de rebaño. Por otra parte, el surgimiento de nuevas variantes virales que pueden tener transmisibilidad y finalmente la relajación de las medidas de protección individual”, Javier Narváez, médico salubrista y epidemiólogo.

De todos estos factores, algunos no se pueden controlar ni modificar, pero otros sí.

“Es fundamental que personas tanto vacunadas como no vacunadas extremen medidas, pero sobre todo que las personas no vacunadas se vacunen. Es muy probable que la variante delta se transmita entre los no vacunados rápidamente y que allí sea donde cause los casos más severos y la mortalidad por COVID”, señaló Ramírez.

“La pandemia no ha terminado. El escenario que tenemos frente a nosotros es incierto y la mejor apuesta que podemos hacer es continuar protegiéndonos con las medidas cuya eficacia ha sido demostrada: la vacunación, el uso continuo de tapabocas, evitar lugares tumultuosos y cerrados, mantener la distancia física”, subrayó Narvaez.

La alta velocidad y cobertura de vacunación pueden hacer, además, que una nueva oleada sea diferente. Es decir, que se presenten casos nuevos, pero no una alta mortalidad ni ocupación de UCI por casos graves.