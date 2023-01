Cuidado con el clonazepam: ¿cómo se debe actuar en caso de una intoxicación?

Lo que está sucediendo en México con el ‘reto clonazepam ’ o ‘él que se duerma de último, gana’ debe llevar no solo a tener el tema en el radar, sino también a tomar medidas de prevención y conocer cómo actuar en estos casos.

Lo primero es identificar el riesgo dentro de casa, pues este es un medicamento de venta restringida que solo se consigue bajo formula médica, entonces ¿cómo llega a manos de los niños y jóvenes? No siempre es desde el mercado negro, sino desde las mesas de noche, carteras y botiquines de sus propios hogares porque alguno en casa lo está tomando, ya que se lo recetaron. Por eso, ojo a dónde y cómo guarda estos medicamentos.

“Entonces, la recomendación es los que toman medicamentos de este tipo o que toman medicamentos que pueden ser altamente letales deben tenerlos bajo seguridad, bajo llave, deben tenerlos en lugares aislados y preferiblemente que no estén cerca de personas que estén pasando por una situación emocional difícil, porque esto también puede hacer que esta persona quiera autoagredirse y que no estén cerca de los niños, porque los niños menores de 5 años son los que más se nos intoxican”, indicó Julieth Sánchez, toxicóloga clínica.

Como el reto lo plantea, el desafío es quedarse dormido, así que ante somnolencia prolongada, poca o nula respuesta al llamarlos o incluso que hablen enredado, muy despacio, hay que sospechar una intoxicación e inmediatamente ir al centro de salud más cercano. Además, si en la escena, es decir, en la cama, en la mesa, están las pastillas hay que llevar las cajas o los envases para que se pueda orientar mejor el diagnóstico y el manejo.

“Es muy importante para los papás y las personas que se enfrentan a una intoxicación por medicamentos, pero sobre todo en este caso de los que es el grupo grande que son las benzodiacepinas, de donde proviene el clonazepam, asistir a un centro de urgencias, pero la recomendación que yo les hago es no esperen a un centro de urgencias que quede a dos, tres, cuatro horas de su casa. Las dos primeras horas para nosotros poder hacer medidas de descontaminación, que nosotros llamamos, son vitales y son completamente importantes y es lo que nos va a marcar un curso de la enfermedad”, agregó la especialista.

El tiempo es oro y realmente hace la diferencia, hay que consultar y eso incluye no perder minutos valiosos con remedios caseros, así como no tratar de despertarlos a la fuerza.

“No recomendamos el vómito. Igual uno no recomienda que el paciente vomite, pero en algunos casos cuando son ingestas masivas de tabletas, los padres los hacen vomitar. Nosotros aquí lo que hacemos son lavados gástricos para que los medicamentos salgan, pero no recomendamos, bajo ninguna circunstancia, ni dar leche ni dar jugos ni dar aguas, nada que nos prolongue más la vida del medicamento, sino traerlo prioritariamente a un servicio de urgencia”, enfatizó Sánchez.

Tengan en cuenta que una persona somnolienta, en una posición inadecuada, a la que además se le induzca el vómito puede llevar a que broncoaspire, es decir, que el contenido del estómago se vaya a los pulmones y eso complica más la situación, por eso hay que dejar las medidas a quienes saben y en condiciones controladas.

Por lo tanto, mientras se trasladan al hospital más cercano, llevarlos ojalá sentados, nunca con la cabeza hacia atrás, sino de lado, por seguridad, y tratar de mantenerlos despiertos hablándoles o con movimientos muy suaves.