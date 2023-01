¡Cuidado! Estas son algunas causas de muerte de atletas aficionados en plena práctica deportiva

Especialistas hablan por qué ocurren accidentes como el sucedido en la Maratón de Medellín, en el que murió un profesor de la Universidad de Antioquia.

Harold Arévalo, presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia, afirma que sucede en “personas que no hacen práctica con regularidad y entran a participar de forma intensa en estos eventos y hacen una sobrecarga al sistema cardiaco y al sistema circulatorio, aún si desconocen que tengan alteraciones del corazón, coronarias o malformaciones congénitas”.

Así parezca una actividad recreativa, requiere planeación: “no puede ser de un día para otro, debe haber una preparación mínima de dos meses previos al evento, y los organizadores deben tener la responsabilidad de hacer evaluación preparticipativa y una organización para responder a un evento adverso”, asegura el experto.

Y no se trata solo de entrenamiento físico.

“La hidratación antes, durante y después; los consejos y el seguimiento nutricional; el descanso es importante, y ojo con los consejos de expertos que nos venden la idea de que consumiendo determinados sustratos o alimentos vamos a mejorar el rendimiento”, agrega Arévalo.

Otro grave error se comete con la alimentación: “Ojo con los consejos fitness que nos están dando, que tenemos que restringir las grasas o harinas, eso no es cierto”, señala.

Escuche su cuerpo, asesórese y además, no olvide un chequeo médico. Con más razón si tiene factores de riesgo: sobrepeso o si es fumador.

El ejercicio como un medicamento en dosis inadecuadas puede desencadenar no solo problemas musculares, también cardiacos y cerebrales.

Vea también: ¿Qué le pasó? La foto de Margarita Rosa hospitalizada que generó mensajes de apoyo de sus seguidores

Foto: Maratón de Medellín