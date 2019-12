Cuide su alimentación en Navidad y siga estos consejos para no subir de peso

Las fiestas de fin de año no son excusa para dejar de comer saludable. Lo importante es equilibrar entre lo que ingiere vs lo que su cuerpo gasta en energía.

Por supuesto, es una época de muchas tentaciones de las cuales no hay que privarse, se pueden disfrutar sin terminar lamentando las consecuencias. Durante estos días, también suelen ocurrir cambios en la rutina.

"Cambian los horarios laborales, hay muchas reuniones familiares, hay muchos momentos en los cuales, no solamente la alimentación, sino en general, dejamos de hacer ejercicio, nos levantamos más tarde, nos acostamos más tarde", explica el médico gastroenterólogo Óscar Quintero.

Aunque Navidad, es una época especial de compartir en familia, es importante mantener las rutinas saludables

"No nos podemos exceder en la comida usual de la temporada, en buñuelos, en tamales, en este tipo de cosas, en la natilla. Esta es una buena época para que, si vamos a cometer un pequeño pecado, lo hagamos con las cosas de Navidad, no se trata de que no nos podamos comer un buñuelo, lo más importante es que no nos comamos quince", advierte el profesional en salud.

No se trata de rechazar estos tradicionales alimentos; lo importante es mantener los horarios habituales.

"Y cuando vamos a comer, pedir que lo que lo que nos pongan en el plato no sea muy abundante. Siempre en cada comida es importante tener en consideración que necesitamos proteína, carbohidrato, y vegetales y eso deben tener los planos, sin importar si es reunión navideña, deben tener esa relación", indica el médico gastroenterólogo.

Siempre debe existir un equilibrio entre lo que ingiere por los alimentos vs lo que su cuerpo gasta en energía.

Balancee, si sabe que en la noche tiene una novena en la que hay mucha comida, consuma alimentos más livianos durante el día, es cuestión de saber equilibrar y por favor no deje de hacer actividad física.