“Da angustia ver gente en la calle sin cuidarse”: personal de salud en las UCI le habla a Colombia

Sus mensajes buscan concientizar a quienes se toman a la ligera la pandemia.

“Yo estoy aquí dando la batalla contra el COVID-19 porque es nuestro servir como médicos, dar la mayor posibilidad de salvar las vidas de nuestra gente”: Johann Schloeter, intensivista del Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta.

“Recordemos que todos somos un equipo, una gran familia, no solo un país lleno de habitantes, cada uno pone su parte. Si estamos unidos, podemos vencer: Isabel Guarín, terapeuta respiratoria de la UCI del Hospital Simón Bolívar.

“Estoy aquí dando la batalla contra el COVID-19 porque, como profesional de la salud, mi deber es brindar mi mayor esfuerzo para salvar la vida de los pacientes”: Jeimmy Andrea Villamizar, terapeuta respiratoria del Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta.

“Lo más difícil ha sido alejarnos de nuestras familias. Lo segundo más doloroso que hemos vivido es ver cómo nuestros pacientes fallecen lejos de sus familias”: Lorena Acevedo, pediatra intensivista de la Fundación Cardioinfantil en Bogotá.

“Me ha toca atender niños en cuidados intensivos, muy graves, bebés llorando porque no puede tener el abrazo de su mamá (…) cada día que salgo de mi casa a trabajar siento la angustia de no saber si cuando regrese voy a tener el virus y que pueda llevarlo a mi casa. Me da mucha angustia ver a la gente en la calle sin cuidarse porque como médico sé y soy consciente que pueden estar propagando y transmitiendo el virus”. Jaime Fernández, UCI pediatra FCI

