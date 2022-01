¿De qué depende que el Gobierno apruebe la venta libre de pruebas COVID-19?

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló del porqué se pidió al Gobierno la venta libre de pruebas COVID-19 en el país y qué factores está analizando el Ministerio de Salud para permitirlo.

El empresario dijo que al ver “el nivel acelerado de los contagios de COVID, igualmente las congestiones que se están viendo en distintos laboratorios y EPS y por los altos costos que representa para la economía familiar”, se sugirió la comercialización.

Esto “ayudaría a diagnosticar más rápidamente, ayudaría a acelerar el tiempo de aislamiento y a prevenir el contagio entre familiares y en las actividades laborales”, añadió sobre la posibilidad de la venta libre de pruebas COVID-19.

También manifestó que “hay empresas que necesitan testear rápidamente a su personal para evitar demoras en el proceso de sus servicios. Es el caso de las líneas aéreas”, algunas de las cuales han tenido que cancelar vuelos por el contagio de su personal.

“Esto podría ser una forma de acelerar la prevención”, insistió.

Para avalarlo, uno de los factores que analiza el Gobierno es “la fiabilidad de las pruebas, en ese sentido es necesario reconocer que no son 100% confiables y por lo tanto se trataría de identificar aquellas que ya circulan en otros mercados de Europa, EE. UU. y América Latina y que puedan generar confianza”, explicó el presidente de Fenalco.

El otro punto que le preocupa al Ministerio de Salud es la verificación.

Cabal dijo que “en ese sentido se podría hacer algo importante porque podría aumentar el ausentismo y las incapacidades empresariales, que se han venido aumentando, por lo tanto, si no hay verificación no hay excusa válida para no ir a trabajar”.

Y un tercer factor por el que se estudia si se permite la venta libre de pruebas COVID-19 es “la trazabilidad, que no se desborde el incremento de casos o las estadísticas sin tener exactitud de cómo se está comportando en la realidad”, precisó.

Si se autoriza la comercialización, se distribuirían en cadenas de droguerías, supermercados y en general el comercio.

El precio para la venta libre de pruebas COVID-19 oscilaría entre “30 o 50 mil pesos, pero eso va a depender del nivel de confiabilidad”, dijo el presidente de Fenalco.