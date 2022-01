¿Debe aislarse en casa por COVID y no vive solo? Siga estos importantes consejos

Aislarse en casa por COVID, apenas empiezan los síntomas, no solo busca que no contagie a otros en el transporte público, en el trabajo, o en el colegio, también pretende que no infecte a quienes viven con usted. Por eso, sus hábitos deben cambiar mientras esté en cuarentena.

Si es el único con síntomas debe usar tapabocas y estar preferiblemente en una habitación aparte, más si hay alguna persona con riesgo de complicaciones, como personas mayores, con comorbilidades o que estén sin vacunar.

“Si medio empieza a sentir dolor cabeza o congestión nasal, automáticamente esta persona debe pensar ‘puedo contaminar a mi familia’, entonces automáticamente debe aislarse y decirles ‘no voy a comer con ustedes, no voy a saludarlos, no voy a estar’”, recomienda el doctor Rubén Contreras, de la Asociación Colombiana de Neumología.

Insiste en que la persona que debe aislarse en casa por COVID no puede “llegar y decir ‘estoy con tos’ y llegar esa noche a comer con toda la familia. Ahí se rompe el esquema y se convierten en contactos estrechos. Si todos tienen la responsabilidad de que ante el mínimo inicio no puedo llevar el virus a la casa, me tengo que aislar”.

Asimismo, el contagiado debe ventilar la habitación donde se está quedando y tener precaución en caso de compartir el baño, como en el cepillado de los dientes. También debe mantener muy buena higiene y no compartir utensilios de cocina.

Ahora bien, si quien debe aislarse en casa por COVID es una persona mayor, con comorbilidades o sin vacuna , hay que tener presente que tienen mayor riesgo de complicaciones.

“Ese paciente hay que vigilarlo más, hay que estar tomándose la temperatura, hay que estar mirando la saturación de oxígeno, esto amerita que tenga estos elementos, hay que hidratarse muy bien, hay que estar pendiente de todos los signos de alarma y ese paciente sí tiene que estar acompañado”, indica el neumólogo Contreras.

Pero si son varios quienes deben aislarse en casa por COVID las condiciones cambian.

“Podemos hacer nuestra vida normal, sin tapabocas, como si estuviéramos en casa, pero sin recibir a nadie ni salir a nada, sabiendo que tenemos COVID y estamos aislados”, recalcó el experto.