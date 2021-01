Decisión de vida o muerte: ante falta de camas UCI, médicos deben escoger a quién dársela

Bogotá amaneció este domingo con el 91% de ocupación de camas UCI destinadas para COVID-19, es decir que actualmente solo hay 152 camas disponibles. Mientras aumentan los enfermos en los hospitales, también suben los casos de personas contagiadas al punto de registrar cifras récord de nuevos casos.

A mediados de agosto, Bogotá tuvo la semana más crítica del primer pico de contagios en que se registró entre 3.000 y 4.500 casos diariamente. El segundo pico, este mes, resultó ser más fuerte: entre el lunes 4 de enero y el sábado 9 de enero las cifras estuvieron entre los 5.000 y hasta los 6.000 casos por día.

El Distrito trata de determinar las causas.

Trabajadores de la salud, entre la espada y la pared

Miedo, desespero y preocupación es lo que aseguran sentir algunos trabajadores de la salud, por la realidad que están viviendo en algunas clínicas y hospitales.

“Si bien estamos iniciando el pico de la pandemia, a comienzos de febrero realmente va a ser el colapso total porque no hay más dónde ubicar unidades de cuidados intensivos. Suena cruel, pero se priorizará y, por más que uno quiera, habrá vidas que no se podrán salvar”, dice Juan Sebastián González, enfermero y vocero de la Organización Colegial de Enfermería.

Son situaciones que los llenan de impotencia.

“Es tener que decidir a quién hay que ventilar, a quién hay que subir a una unidad de cuidado intensivo. Es de verdad deprimente y muy triste que, de la misma cantidad de trabajo que tenemos, a veces puede fallecer un paciente y no darnos cuenta, porque estamos atendiendo tanta cantidad de pacientes”, explica con la voz entrecortada una enfermera clínica.

Así lo corrobora también Fabián Andrés Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias.

“En los servicios de urgencias ya no podemos más. Nos faltan insumos, nos faltan ventiladores, no tenemos puntos de oxígeno en muchos hospitales; y esta es una responsabilidad de todos, no solamente del sector salud. Es una responsabilidad del gobierno distrital, del gobierno nacional”, dice.

Los profesionales de la salud aseguran que lo que más les preocupa es el regreso de los viajeros después del puente festivo. Temen que la cantidad de contagios crezca y, con ello, los pacientes críticos.