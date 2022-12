Deisy, la niña gimnasta con rara enfermedad que luchó contra Cafesalud

Desde la cama de un hospital en Cúcuta, denunció que la EPS no le autorizaba un traslado y que su vida corría peligro. Ya está siendo atendida en Bogotá.

“Ya he estado en la UCI. Vomito sangre y convulsiono”, denunció la niña, de través de un video que se hizo viral en las redes sociales.

Deisy padece el síndrome de ehlers danlos, que consiste en la escasez de colágeno en el organismo. Esto le genera serias afecciones musculares, en ligamentos y articulaciones, lo que pone en riesgo su vida.

“Briego para respirar. Me duele todo y cada rato me bajan pa’l quirófano. Ya he estado en la UCI. Vomito sangre, convulsiono, y por eso denuncio a la clínica Cafesalud, para que me trasladen a la ciudad de Bogotá a una clínica de cuarto nivel”, sentenció la pequeña.

Un grupo de cucuteños se tomó la EPS Cafesalud en la capital de Norte de Santander para exigir el traslado a una clínica de cuarto nivel.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se comprometió a pagar los gastos del traslado si la EPS no gira esos recursos.

Luego de la protesta, en las últimas horas la niña fue trasladada a Bogotá, al hospital La Misericordia. Noticias Caracol había expuesto el caso hace 20 días y Cafesalud no había dado respuesta alguna.