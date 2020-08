Denuncian que Ecocapital no recolecta residuos biológicos de farmacias desde hace 4 meses

debido a que la empresa autorizada para su recolección, Ecocapital, no pasa, según ellos, desde febrero.

"Llevan varios meses que no llega ni facturación y no están recogiendo los desechos biológicos, hace más de tres meses que no pasan, desde que empezó la pandemia", denunció Ricardo Manuel Riaño, administrador de la droguería Pharma JN

"Lo que debería ser lógico es que Ecocapital pase y recoja cada mes un guardián, pero en este momento ya tenemos acumulados tres, los dos que estoy mostrando más uno que tengo en la bodega", advirtió Óscar Garzón Hernández, de la droguería Alfa.

Al mes, en promedio, desechan un kilo de residuos biológicos. Sin embargo, aseguran que ya están sobrepasando los cinco kilos, represados en bolsas que mantienen en los establecimientos y que deben tener un manejo y disposición final especial.

"Ya está bien empacado y listo para que se lo lleven, pero esto puede generar un foco de infección fuerte. Para nuestros empleados es un problema", explicó Víctor Manuel Gil, propietario de la droguería Pharma 26.

La Asociación Colombiana de Droguistas también expresó su preocupación, pues la incorrecta manipulación podría ocasionar enfermedades de tipo contagioso.

"Hemos venido solicitando, pidiendo, llamando, y nadie da respuesta frente a esta situación que realmente es muy compleja, muy delicada y que puede generar un foco de infección con graves riesgos para la salud pública", resaltó Alba Rocío Rueda, directora nacional de Asocoldro.

Ante esta situación, la empresa Ecocapital contestó: "Se hicieron llamadas de seguimiento, en un alto porcentaje no fueron respondidas. Mantuvimos nuestro compromiso con aquellos que logramos comunicarnos y establecimos una espera con aquellos que no se estableció contacto. Esto obligó a orientar los recursos logísticos de la compañía hacia otros puntos, en operaciones en clínicas, hospitales, IPS, y en general grandes, medianos y pequeños generadores de residuos de riesgo".

La compañía aseguró que los retrasos, además, obedecen a cambios en las rutas de recolección por el cierre de algunos establecimientos, como consecuencia de la pandemia.