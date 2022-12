Depresión: claves para prevenirla, detectarla y superarla

La depresión es una enfermedad real, que nada o poco tiene que ver con la debilidad o las ganas de llamar la atención, y que se traduce nada más y nada menos que en la pérdida del ánimo, de los deseos mismos de vivir.

Se calcula que el 6% de los colombianos, una cifra alta, padece esta condición, que implica síntomas mentales como el desgano, la ansiedad, el miedo, la irritabilidad y la soledad, y también efectos físicos como los dolores, la alteración del sueño, los problemas motores y la falta de apetito.

La depresión, si bien es la principal causa de consulta psiquiátrica en América Latina, suele ser una enfermedad que el paciente vive en silencio, sin recibir ayuda médica. ¿La razón? Muchas veces quien la padece se niega a reconocerlo debido a la estigmatización que rodea este mal: “si lo dices te van a tildar de débil, de loco, o no te van a creer”.

La Organización Mundial de la Salud lanzó recientemente una alerta: la depresión es la enfermedad más frecuente entre los adolescentes y advirtió que si la mayoría de ellos, de los afectados, fueran tratados a tiempo, se podrían evitar muchas muertes. Y es que, hay que decirlo, los estados depresivos, cuando no son valorados, pueden terminar en suicidio.

Estar triste es diferente a estar deprimido. Una persona deprimida pierde la pasión por cosas como estar con su familia, trabajar o estudiar, y no experimenta fácilmente alegría ni motivación. Tampoco siente confianza en sí mismo.

A propósito de la reciente muerte del actor Robin Williams , el periódico El Espectador publicó un editorial titulado “deprimente”, en el que resaltó que “en vez de promover una serie de estereotipos que no han hecho sino reducir a la depresión a una caricatura, la sociedad debe propender porque este mal sea reconocido, enfrentado y controlado. Mientras ello no ocurra, no podremos sino sentirnos deprimidos ante el olvido estatal y social de esta problemática que, lastimosamente, requiere de casos como el de Robin Williams para que sea discutida públicamente”.

