Depresión posnavidad: cinco consejos para contrarrestarla e iniciar el año con buena vibra

Retomar las labores y rutinas se vuelve, para muchos, en una pesadilla. Expertos le enseñan a pasar este ‘guayabo’.

Para los especialistas, se trata de un choque emocional que trae consigo la recapitulación de propósitos no cumplidos, problemas familiares que no se solucionaron o surgieron durante la Navidad e incluso metas laborales, académicas y económicas que no se han podido lograr.

"Jugamos a la alegría, a la animación, a los regalos, y evidentemente después tenemos que volver a la cruda realidad y la cruda realidad son los impuestos, las deudas, las tarjetas de crédito que ya no tienen cupo", dice Fabián Sanabria, sociólogo de la Universidad Nacional.

Ante este panorama, el psiquiatra Rodrigo Córdoba recomienda: "Sin duda todas las posibilidades están asociadas a tener actividades. El mejor grupo de apoyo son los vínculos afectivos, las unidades familiares, los amigos

Y agrega que también sirve tener actividades de esparcimiento, hacer ejercicio o llevar una dieta saludable.

Expertos también sugieren replantear el manejo de los gastos para el nuevo año y realizar seguimiento continuo a las metas.