Depresión y fama: ¿por qué esta enfermedad toca incluso a los que aparentemente lo tienen todo?

Desde J Balvin hasta Pirry han pasado momentos difíciles por una patología que no discrimina. Una psiquiatra explica cuáles serían las causas.

Según Liliana Betancourt, lo que estas personalidades encuentran alrededor de su popularidad y estilo de vida resulta ser decisivo.

"Puede resultar siendo un factor de riesgo, no solo en patologías depresivas sino en patologías ansiosas. Lo ideal sería que estos personajes pudieran tener un equilibrio. Tener unos límites en los horarios de su trabajo, tener una vida sana y saludable a pesar de tener un ritmo tan acelerado", señala.

Agrega la psiquiatra que, muchas veces, personas cercanas intentan animar a quien está deprimido y transmiten mensajes inapropiados.

“Están poniendo en una persona que la causa de su depresión es determinada situación, cuando muchas veces la depresión no tiene una respuesta externa, es una respuesta más endógena de algo que está sucediendo neurobioquimicamente, que no tiene respuesta en bienes materiales ni en lujos ni en nada de estas cosas”, sostiene Betancourt.

Finalmente, recomienda dejar los estigmas y hablar abiertamente de la depresión.

Brad Pitt, Angelina Jolie, Demi Lovato y Lady Gaga son otras celebridades que han luchado contra esta enfermedad.

Vea, además: Pirry habló sobre su depresión y por qué terminó hospitalizado