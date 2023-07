Dermatitis atópica: ¿cuáles son los síntomas y cómo tratarla?

Uno de los retos para quienes viven con dermatitis atópica, más conocida como piel alérgica, es entender que se trata de una condición crónica que se controla, pero que, hasta ahora, no se cura.



Hay que mantener unos cuidados básicos y diarios de la piel y, dependiendo de la severidad, hacer el manejo que el médico determine. Varias organizaciones se unieron para crear un cuento que les permita a los más pequeños, que suelen ser los más afectados, y a sus cuidadores aprender más sobre esta condición y las precauciones.

En Colombia, 1 de cada 4 menores de 12 años tiene dermatitis atópica o piel alérgica. Se trata de una condición inflamatoria y crónica de la piel que aparece debido a varios factores.

“Uno, y el más importante, es el factor genético. Pero no es el único factor, hay otros factores asociados, como el estilo de vida, muchos factores ambientales, la polución, la contaminación. El estrés también es un factor principal disparador de la enfermedad”, informó Claudia Arenas, presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología.

El síntoma principal es la picazón en zonas enrojecidas y secas que sueltan pequeñas escamas y que pueden infectarse y hacer heridas debido al rascado. Dependiendo de la edad del paciente, suele afectar diversas zonas del cuerpo.

"En lactantes, la localización es principalmente las mejillas, también puede afectar las superficies cuando los niños gatean, en la población de la infancia afecta principalmente los pliegues adelante del codo y las rodillas, y en la población adolescente y adulta afecta principalmente el cuello, la parte alta de la cara, las manos. Es una enfermedad que impacta mucho la calidad vida de nuestros pacientes", agregó la especialista.



Claudia Arenas explica que es indispensable que pacientes y cuidadores tengan presente que el manejo de la dermatitis atópica requiere unos cuidados básicos. Por ejemplo, con el baño diario y un manejo médico específico e individualizado.

"En la base va a estar la educación al paciente, el uso de jabones especiales y cremas humectantes que ayuden a recuperar esa función de barrera. Ya el resto del tratamiento puede ser con cremas o tratamientos tomados o inyectados, los cuales van a depender de la severidad del paciente", explicó Claudia Arenas.

Con el objetivo de que los pequeños pacientes, sus familiares, docentes y cuidadores estén mejor informados nació el cuento ‘El emocionante paseo a la playa’.

“Es enseñarles que no es un proceso infeccioso, es una condición inflamatoria de la piel y que eso no significa que ellos no puedan disfrutar igual que el resto de la población, sino que deben tener unas medidas especiales para cuidar su piel”, puntualizó la experta.