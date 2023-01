Desamor y acoso, entre las razones para alarmantes cifras de suicidios entre menores de edad

Solo en 2018 murieron por esta causa 282 niños y adolescentes entre los 10 y 17 años. Expertos piden a los padres controlar el acceso a redes sociales.

En 2017, la cifra fue de 265 niños y jóvenes. Es decir, de acuerdo con Medicina Legal, el número aumentó.

El desamor es hoy por hoy una de las principales causas para que menores de edad decidan terminar con su vida. Han quedado más atrás situaciones como problemas en el entorno familiar y escolar como causantes para que atenten contra sus vidas.

“Nuestros niños, niñas y adolescentes están formando relaciones de pareja, de noviazgo, a edades muy tempranas y no tienen esos elementos que les permitan tomar decisiones y poder superar esos problemas de pareja”, dice Claudia García, directora de Medicina Legal.

Pero no es la única razón. Según el instituto forense, las redes sociales se han convertido en una influencia negativa que en algunos casos los estaría llevando al suicidio.

"A través del bullying, de acoso, chantaje y tipos de retos que los invitan a autolesionarse", explica el experto en redes sociales Freddy Romero.

También son una amenaza potencial juegos como ‘la ballena azul’ o ‘el reto del momo’.

El chantaje o amenazas a través de esos medios golpean la autoestima de los más frágiles, que en ocasiones los lleva a terminar con su vida.

Sin embargo, para los psicólogos, las redes sociales son el canal pero no la causa del suicidio.

"Las redes no son las causas del suicidio, pero sí influyen para que se autolesionen”, explica Belisario Valbuena, psicólogo y perfilador criminal.

Ante este panorama, ¿qué deben hacer los padres?

"Los padres tienen que ser unos vigilantes constantes de las redes sociales de sus hijos, no puede haber secretos”, señala Romero.

Para muchos padres y expertos hay edades de los niños en las que ni con vigilancia deberían usarse las redes sociales, como lo son menores de 13 años de edad.