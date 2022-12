Desde hoy, todos los colombianos serán donantes de órganos

En Colombia hay cerca de 2.600 pacientes en lista de espera de órganos. Por eso, para Alejandra Martín, promotora en la donación de órganos en Santander, la ley que comenzará a regir mañana, que declara a todos los colombianos donantes es una noticia de vida para miles.

"He visto morir a tantas personas en la lista de espera que quisiera devolver el tiempo para haber comenzado antes a promover la donación”, relata.

Publicidad

Héctor Eduardo Castro, de la dirección de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud, explica la norma.

“Si la familia y antecedentes no impiden la donación efectiva esa persona puede ser donante. Por cada persona que diga sí se pueden beneficiar hasta otros 55 seres humanos”.

Pero la ley hace una aclaración; si usted no quiere ser donante debe realizar el siguiente trámite:

“El que no quiera ser donante va a una notaría y hace un documento privado, escribe lo que quiera que dice ‘no quiero ser donante’ notariza el documento y lo sube a la página del Instituto Nacional de Salud que ya a través del PDF se puede hacer eso”, explica Rodrigo Lara, autor de la ley.

Publicidad

Hablamos con trasplantados sobre lo que significa recibir un órgano.

“Tengo dos ángeles, mi entrenador y mi ángel donante. El que me regaló la oportunidad de seguir viviendo, de disfrutar a mis hijos, de seguir viviendo”, señala Iván Rojas, trasplantado de riñón.

Publicidad

“Nosotros somos un fiel ejemplo de que donar vale la pena para salvar muchas vidas. Esto ha significado un ejemplo para superarnos”, dice Sonia Vargas, trasplantada de riñón y páncreas.

La Iglesia, sin embargo, tiene muchas inquietudes sobre la nueva ley.

“Porque el día de mañana un hijo dice: ‘mi papá no quería que hicieran esto, no pude registrarlo, él vivía muy lejos, no podía caminar, etc’. No pueden obligarlo”.

Para evitar que se incremente el mercado de órganos, las personas extranjeras no van a ser beneficiadas por esta ley, excepto los residentes en el país. Además, quien trafique o comercialice órganos pagará entre 5 y 7 años de cárcel.