Día de la Prueba del VIH: ¿cómo está Colombia en atención a personas que tienen el virus?

Esta semana se conmemoró el Día de la Prueba del VIH , una jornada para recalcar la importancia de este procedimiento, teniendo en cuenta que cada vez hay más alternativas y tratamientos para los pacientes positivos.

La doctora Fernanda Hernández, editora de la sección Salud de Noticias Caracol, habló cómo un diagnóstico a tiempo puede cambiar vidas.

“Menos excusas: los avances que tenemos no solo en diagnóstico, sino en tratamiento del VIH han sido tremendos y han cambiado la historia de quienes viven con esta condición. Aun así, persiste el miedo, el estigma y la desinformación. Esto se ve reflejado, entre otros, en que todavía uno de cada tres casos recién diagnosticados llega en etapas avanzadas de la infección”, aseguró.

Publicidad



En Colombia existen cerca de 140.000 personas que viven con VIH. Sin embargo, unas 40.000 no saben que tienen ese virus, por lo que hacerse la prueba es un acto de responsabilidad.

“Lo importante es que identifiquemos en Colombia al 95% de la gente que tiene VIH, que ese 95% identificado lo pongamos en tratamiento y que ese 95% en tratamiento llegue a estar indetectable. Si logramos esto en Colombia, podemos decir que terminamos con la pandemia del sida”, sostuvo Jaime Valencia, director de Aid for Aids Colombia.

Y es que un diagnóstico a tiempo podría llegar a marcar una diferencia: los avances en tratamiento han cambiado la historia del VIH, que ahora puede ser manejado como cualquier enfermedad crónica.

Publicidad



“Las personas con VIH en tratamiento y detectadas a tiempo tienen una calidad de vida casi igual, pueden estar en sociedad, pueden casarse, pueden tener hijos. Allí está la importancia”, agregó Valencia.

Una persona que conoce su situación y accede al tratamiento no transmite la infección.

“Una persona que está en tratamiento y que tiene una carga viral indetectable no transmite VIH. Cuando la gente toma la terapia, lo que esta hace es evitar que el virus se replique y al no replicarse, pues no hay virus circulando en sangre, eso se llama indetectabilidad y eso hace que no haya transmisión”, acotó.

Recuerde que el VIH no presenta síntomas iniciales. Pueden pasar años para que el cuerpo manifieste alguna señal, por eso no hay excusa para realizarse la prueba.

Publicidad



La situación de los pacientes en Colombia

A pesar de que los pacientes con VIH tienen incluidos en el plan de salud los medicamentos y los tratamientos, muchos de ellos se ven obligados a acudir a la tutela para que las entidades les cumplan.

Hoy en día, más del 90% de los tratamientos para el VIH están dentro del plan básico de beneficios en salud.

Publicidad



Cifras de la Corte Constitucional revelan que hasta el momento se han interpuesto 1.028 tutelas y, de ellas, 22 son sentencias fijando jurisprudencia de derechos.

“Las personas que vivimos con VIH necesitamos que no se presenten las barreras que muchas veces limitan que permanezcamos en el sistema de salud de una manera confiable y tengamos una buena calidad de vida”, aseguró Jorge Cruz, paciente.