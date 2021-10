Día de la salud Mental: una joven diagnosticada con depresión reveló su difícil proceso

Colombia presenta este año el pico más alto de suicidios de los últimos diez años, situación que tiene en alerta a los especialistas en salud mental.

Noticias Caracol conoció la historia de Aura Ramírez, una joven que fue diagnosticada con depresión. Buscó ayuda y hoy se encuentra en un proceso de sanación.

Por más de 7 años Aura Ramírez batalló contra sí misma.

"Caímos en cuenta con mi familia de que había un problema, que yo no me estaba sintiendo nada bien con mi vida, con lo que me rodeaba, con mi estudio, con mi carrera, con mi cuerpo, con nada", dice la joven.

Una voz interna le pedía a gritos ser escuchada, su comportamiento cambió, se alejó de las cosas que la llenaban de motivación, dejó en pausa sus sueños, sin entender por qué. Durante su adolescencia quedó inmersa en un círculo vicioso de dolor.

"Después de varios años de sentir que las cosas no andaban bien fui diagnosticada con depresión. Todo se convirtió en algo más complicado", explica.

Publicidad

Episodio que la llevó a presentar trastornos de conducta alimentaria, luchaba día a día con el sin sabor de no sentirse bien con ella misma. Sin embargo, decidió dar un gran paso: reconocerlo, aceptarlo y buscar una alternativa.

Vea también: Acusan a Facebook de que su plataforma Instagram agrava pensamientos suicidas en menores

Encontró en la plataforma Hablando solas la oportunidad de ser escuchada y tratada por profesionales.

Esta es una de las muchas alternativas que existen a la mano para hablar, entender y enfrentar nuestras emociones.

En la actualidad solo basta con levantar el teléfono o escribir un mensaje para ser escuchados. La plataforma Porque quiero estar bien nace en medio de la pandemia precisamente para llegar hasta los hogares y ser una mano amiga.

“El psicólogo es para locos, o sabes que no duermes pero simplemente te estás acostando muy tarde. Hay muchas cosas que nos pasan que simplemente o no hablamos o nos da pena o simplemente son objeto como de chiste. Y aquí lo importante es simplemente que las personas sepan que hablar está bien”, dice Victoria Arciniégas, gerente de estrategias COVID de la Fundación Santa Domingo.

Publicidad

La plataforma atiende el cuidado propio, relaciones tóxicas, violencia intrafamiliar.

En un año y medio de pandemia ha recibido 1,8 millones de consultas. Algo que los motiva para seguir trabajando en pro del servicio.

Según el DANE, el número de suicidios en el país tuvo un incremento del 9% con respecto al periodo de enero y abril de 2020.

Si usted no se siente bien y desea ser escuchado, estas son las líneas de atención:

Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Publicidad

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 300754 48933

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas