Día del cáncer de mama: sobreviviente cuenta por qué un diagnóstico temprano hace la diferencia

El 19 de octubre, en el Día del cáncer de mama el mensaje más importante es que se puede lograr un diagnóstico a tiempo.



La detección y el tratamiento a tiempo se logran con tres herramientas. La primera, una bien conocida: el autoexamen, que permite que la mujer conozca sus senos y puedan identificar cualquier anormalidad.

Sin embargo, no es suficiente solo con el autoexamen, porque muchas lesiones pueden ser pequeñas y no hay que esperar a que crezcan, por esto hay que complementar con una cita de médica cada año solo para evaluación de los senos, así el médico, dependiendo de sus antecedentes y factores de riesgo, definirá cuándo hacer el próximo control y si se deben pedir o no exámenes como la ecografía. La tercera herramienta es la mamografía.

El diagnóstico temprano hace la diferencia, como lo cuenta Paola Pardo.

Tuve cáncer de seno hace 4 años y hoy puedo decirles con absoluta felicidad que estoy sana

Así de contundente es el mensaje de Paola, hoy no hay rastros del cáncer gracias a un diagnóstico a tiempo.



“En mi autoexamen me sentí, así como cuando te tocas el huesito de la muñeca, algo muy duro, e inmediatamente mi corazón dijo ‘esto no es normal”, recuerda.

En su caso, con solo 37 años, había un factor genético que posteriormente fue identificado. Hoy, cuando mira atrás, acepta que no fue fácil. Pasó por un caudal de emociones, no solo por el diagnóstico, sino por el impacto que este tiene en el entorno.

Su proceso fue de 16 quimioterapias, 16 radioterapias, una mastectomía bilateral, las reconstrucciones, “llevo 8 cirugías, quede con una pastillita para tomármela todos los días de mi vida, mientras tenga la dicha de estar aquí, pero, pues estoy convencida de que todo ha valido la pena”.

Paola encontró en la adversidad una misión: “constituí una fundación, he estado super activa a través de mi colectivo de bici y creo que estoy acá para seguir ayudando a muchas mujeres”.



Quiere que los más de 15 mil casos nuevos que son diagnosticados en Colombia cada año tengan un curso como el suyo.

“Colombia y este sistema me lo dio todo. Una quimioterapia puede estar del orden de 20 millones de pesos y tuve 16, es un tratamiento supremamente costoso y he visto que lo cubre todo. Pero sí es importante que las mujeres aprendan que tienen unos derechos”, enfatiza esta sobreviviente de cáncer.