Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: un testimonio y un llamado para detectarlo a tiempo

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, una fecha en la que recuerdan que si es detectado a tiempo se pueden evitar alrededor de 2 millones y medio de muertes cada año en el mundo.



Entre las herramientas para detectar el cáncer de mama a tiempo están: el chequeo médico anual de seno, la mamografía y la ecografía, según el caso, el autoexamen, los hábitos saludables y tratamientos cada vez más específicos y efectivos.

Expertos señalan que si entre todos, mujeres, hombres -porque también los afecta-, familias, compañeros, profesionales de salud, y autoridades se comprometen, se puede cambiar esta realidad.

TESTIMONIO DE RESILIENCIA

Claudia Pérez, sobreviviente de cáncer de mama, cuenta cómo fue el día en el que asumió el mayor reto de su vida: “Doy el sí a esta enfermedad y me pongo mi armadura y aquí estoy”.

Hace dos años fue diagnosticada con cáncer de mama y cada momento de su camino ha quedado plasmado en libretas y hojas sueltas. Es ilustradora de profesión y empezó a usar el dibujo como terapia desde antes de que llegara su diagnóstico. Usaba su don en trabajo voluntario con niños con cáncer y, cuando menos lo pensó, esta enfermedad tocó su puerta.



“Tenía un tumor no muy pequeño y ahí empezó mi proceso. A pesar de que mi vida había estado en compañía de esos niños, no sabía cuál era la otra parte más difícil que me había tocado”, recuerda.

Hoy ya son más de 50 dibujos, que se convirtieron en su diario, una bitácora que no es solo para ella, la comparte, por ejemplo, a través de sus redes sociales.

En el Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, Claudia hace un enfático llamado a hombres y mujeres: ponerse como prioridad, asistir al médico a chequeos, si es necesario, exámenes como la mamografía y complementar con el autoexamen.

“Estarse chequeando, observarse, aprender a conocer nuestro propio cuerpo”, puntualiza esta sobreviviente de cáncer.