Día Mundial contra el Melanoma: ¿cuáles son los riesgos de este tipo de cáncer de piel?

Este 23 de mayo el mundo se une para crear conciencia sobre el melanoma, un tipo de cáncer en la piel que puede ser mortal. Cada año se presentan más de 200.000 casos nuevos en el mundo.



“Es el cáncer de piel más agresivo, genera más del 75% de las muertes por cáncer de piel en el mundo y no solo eso, sino que ha aumentado su incidencia cada vez en personas más jóvenes. Colombia no es la excepción. Es el cuarto país de América con mayor incidencia de este tipo de tumor”, sostuvo Paola Cárdenas, dermatóloga y oncóloga.

Son varios los factores que influyen en la aparición del melanoma, como el antecedente familiar, es decir, madre, padre o hermano que hayan tenido este u otro tipo de cáncer de piel.

“Cuando un paciente o una persona tiene una piel clara, ojos claros, pelo claro, muchas pecas o tiene mayor riesgo de generar quemaduras con la exposición solar mínima, independientemente del color de su piel, son pacientes que tienen mayor susceptibilidad al daño solar por la radiación ultravioleta”, mencionó la experta.

Agregó: "Número de lunares en el cuerpo. Cuando tenemos más de 100 lunares en el cuerpo, de 25 lunares solo contados en el brazo, hay un riesgo seis veces mayor de generar melanoma. Historia de quemaduras solares en la infancia o exposición a cámaras de bronceo".



Estar en tratamientos que bajan las defensas de manera crónica también puede aumentar la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer. Sin embargo, el factor más importante que se puede modificar es la exposición aguda, intensa y crónica a la radiación ultravioleta.



Publicidad

"Con un fotoprotector solar adecuado usado desde los seis meses de edad, mínimo un SPF de 30 que nos proteja contra la radiación ultravioleta tipo A y tipo B, replicado cada dos o tres horas dependiendo de la actividad. Si hemos sudado o entrado a la piscina, aplicarlo independientemente; si el día está nublado, aplicarlo en una cantidad adecuada", señaló la dermatóloga.

Además, tener presente el ABC de las lesiones en piel o señales de alarma.

“La A significa asimetría y es cuando dividimos el lunar o la mancha en dos partes y esas dos mitades no son iguales; la B, bordes irregulares, entradas o salidas en el lunar o la mancha; la C, color, más de un color que no es homogéneo dentro del lunar; la D, diámetro mayor de seis milímetros y, por último, la evolución cuando cambia rápidamente”. Puntualizó la dermatóloga.

Publicidad

Cualquier cambio o síntoma anormal, como sangrado o falta de cicatrización de una lesión, debe llevarlo a buscar evaluación médica a tiempo.