Día Mundial de la Diabetes: ¿cómo evitar esta condición vulnerable frente al COVID?

La pandemia por COVID-19 dejó ver un preocupante panorama para los pacientes que padecen de diabetes. En el Día Mundial de la Diabetes y, según cifras de las autoridades de salud, se hace hincapié que en el país el 23% de los fallecidos por el virus presentaban esta comorbilidad.

“Porque no existió el tiempo para la consulta por miedo a contagiarse, no recibió los medicamentos, no hizo la dieta adecuada, no hizo ejercicio y tristemente estamos viendo pacientes muy complicados que pudimos haber hecho algo antes de evitar que llegara ese desastre que es la complicación de una diálisis o un infarto”, explica María del Pilar Chacón, internista de la Asociación Colombiana de Diabetes.

Pese a que en Colombia 3.5 millones de personas están diagnosticados con diabetes, solo la mitad conoce sobre la enfermedad; que de forma silenciosa acaba con el organismo.

“La diabetes no da aviso cuando ya empiezan los síntomas que todos conocemos como mucha sed, aumento en la diuresis, pérdida de peso, es cuando ya va demasiado rápida la enfermedad”, advierte Chacón.

Esta enfermedad crónica puede tener tres tipos, en el más frecuente donde el cuerpo suele dejar de producir insulina, normalmente por factores hereditarios. La sed, el hambre en exceso, la falta de energía y la fatiga pueden ser señales de alerta. Estos pacientes pueden verse enfrentados al dolor crónico y neuropatía diabética, uno de los límites de la enfermedad.

“Puede ocasionar parestesias, adormecimientos, calambres, dolores intensos que se pueden volver crónicos, severos, difíciles de controlar”, indica Juan Pablo Zapata, médico especialista en medicina interna.

Jefferson lleva 20 años transformando su vida para bien a raíz de la patología, aunque depende de la insulina, la alimentación y la actividad física han sido claves.

Hábitos que no siempre fueron relevantes y que pueden pasar factura.

“Cuando uno está joven y está trabajando no tiene límites no siente hambre, no siente nada, entonces se descuida la falta de ejercicio, el sedentarismo, eso son los principales enemigos esta enfermedad”, manifiesta Blanca Figueroa, quien padece diabetes hace 10 años.

En medio de una pandemia que no se ha acabado, el llamado es a cuidar su salud, preste atención a las recomendaciones médicas para prevenir ser parte de la millonaria cifra de personas diabéticas que hay en Colombia.