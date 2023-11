Día Mundial de la Diabetes: ¿qué hábitos pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad?

Este martes, 14 de noviembre de 2023, es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta a al menos 3 de cada 100 colombianos. Pero la cifra real es mucho mayor, ¿por qué?

En el mundo hay 537.000.000 de personas con diabetes. En Colombia se estima que son 1.500.000, una cifra que va creciendo debido a los hábitos de vida poco saludables, es decir, factores que se pueden modificar.

Frente a esta enfermedad surgen diferentes dudas, como por ejemplo si se produce por comer mucho dulce. Expertos responden.

“Es una enfermedad que llamamos nosotros multifactorial, es decir, que no solo podemos aterrizarla desde el punto de vista de azúcar. Tenemos una relación desde el punto de vista de raza, antecedentes y ambiental, que se centra en tres hábitos: sueño, alimentación y actividad física”, señaló Andrés Coy, endocrinólogo.

No espere a tener síntomas, la diabetes se puede diagnosticar con sencillas pruebas de sangre.

¿Qué síntomas produce la diabetes?

“Es una enfermedad que suele ser silenciosa y los síntomas se suelen presentar de manera tardía. Estos son ganas de orinar constantemente y sensación de hambre y sed”, agregó el galeno.

¿Todas las personas con diabetes terminan con amputaciones?

“Las amputaciones en diabetes suelen ser complicaciones tardías. Por eso, es importante consultar a tiempo al médico y realizar chequeos periódicos para evitar llegar a la enfermedad. Si ya tenemos un diagnóstico de diabetes, también debemos estar en revisiones periódicas”, precisó Andrés Coy.

Las amputaciones, así como otras complicaciones producidas por la diabetes en los ojos, los riñones y el corazón, son evitables con un tratamiento adecuado que incluye, además de medicamentos, hábitos de vida saludables y controles médicos regulares.

¿Qué puedo hacer para que no me de diabetes?

“Siempre me enfoco en tres hábitos: sueño adecuado, entre adultos debe ser entre 8 a 9 horas de sueño; en segundo lugar, está la alimentación, pues sabemos que las azúcares y los ultraprocesados generan un mayor riesgo de diabetes; por último, está la actividad física, deberían realizarse al menos 150 minutos a la semana”, destacó el endocrinólogo.

Cada cinco segundos una persona desarrolla diabetes y cada diez segundos alguien muere por esta enfermedad. Una realidad que puede ser totalmente modificable.