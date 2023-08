Dietas extremas y las graves consecuencias que pueden causar en la salud

Zhanna Samsonova era una influencer rusa, de 39 años. Su muerte se conoció hace unos días debido a una grave infección consecuencia del mal estado nutricional en el que se encontraba por una dieta estricta basada solo en frutas, semillas y jugos.

“Puede producir diferentes daños en el organismo, a nivel del sistema inmunológico, con un deterioro en las defensas, a nivel renal con una disminución de ciertos procesos que permiten la salida de algunos desechos, a nivel del sistema musculoesquelético puede llegar a producir desnutrición, deficiencia de la masa muscular, caída del cabello, trastornos con el ciclo menstrual”, explicó Luis Miguel Becerra, nutricionista clínico.

La lista de consecuencias negativas es larga y al ver el Instagram de la influencer es evidente su deterioro físico progresivo. Aunque las frutas son esenciales para una alimentación saludable, no pueden ser la única fuente de nutrientes.

“Porque no tiene la cantidad de proteína, la cantidad de hierro, la cantidad de grasa, la cantidad de ácidos grasos esenciales que un ser humano necesita”, señaló Becerra.

“Sin embargo, es posible que haya habido otros factores involucrados como deficiencias nutricionales o algún tipo de relación problemática con la comida”, manifestó Angélica Pérez, nutricionista dietista.

Ser vegano, es decir, consumir solo productos vegetales, puede ser seguro y saludable siempre y cuando se tenga evaluación y seguimiento nutricional.

“Pero no es para cualquier persona, no se utiliza en todos rangos de edad y no debe ser instaurado en una persona sin que un nutricionista entrenado en la materia lo asesore y, si ser necesario, lo suplemente”, dijo Becerra.

Los expertos son enfáticos en el riesgo que trae seguir recomendaciones informales de personas no entrenadas, como abundan en redes sociales.

“Las redes sociales pueden ser una fuente de información confusa o errónea sobre la nutrición. Es crucial que las personas sepan que las dietas extremas graves pueden tener graves consecuencias para la salud”, agregó Pérez.

Hay algo esencial y es que una alimentación saludable, independiente del régimen que siga, debe tener varias características como ser variada y, sin duda, aunque las frutas son muy saludables no son suficientes para obtener todos los nutrientes que el cuerpo necesita.

Por otro lado, nuevamente un mensaje contundente sobre los influencer: subestimar la alimentación y seguir el consejo de cualquier persona que no esté preparada y solo hable desde su experiencia personal pone en riesgo la vida.