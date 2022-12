Diez razones por las que las personas no quieren tener sexo

Tener relaciones sexuales reduce el estrés y la depresión. Además, ayuda al sistema inmunológico, incrementa las endorfinas, entre muchos otros beneficios. A pesar de esto, La Patilla.com publica la siguiente lista:

Depresión

Si uno de los miembros de la pareja la padece, afecta a ambos. En varios casos puede llevar al hombre a la disfunción eréctil. Se recomienda acudir a profesionales de la salud, puesto que los problemas emocionales conllevan a los sexuales.

Pleitos

Las peleas de pareja no se resuelven en la cama. Estos disgustos pueden llevar a que se evidencie cuando hay dolor y la relación está lastimada o desgastada. Por el contrario, también se puede tomar venganza y manipular al otro con no hacerlo.

Deudas o líos económicos

Las preocupaciones como consecuencia de presiones con signo de pesos siempre reducen las ganas y el comportamiento en las relaciones sexuales. En esta ocasión, el estrés hace que el tema del dinero se convierta en obsesión y no dé cabida a encuentros.

Estrés o cansancio

Actualmente, son normales las largas jornadas laborales y los compromisos sociales. Después de esos días lo único que se quiere es dormir, descansar y desconectarse. No hay un momento para la pareja. Ésta es una de las principales razones de divorcio.

Cambios en la figura

Muchas personas no aceptan su figura. Por esa razón, tienen miedo de desnudarse y temor por no ser atractivos para sus parejas. Lo anterior provoca que dé vergüenza practicar juegos sexuales o que se evite el sexo.

Hijos

Cuando nace un bebé, muchas parejas se olvidan de su relación sentimental por asumir sus deberes y responsabilidades como padres. Las pesadas jornadas de cuidados y las noches en vela hacen que quede poca energía para otras actividades. Tal vez cuando los hijos crecen y son más independientes se aprende a distribuir el tiempo y generar encuentros íntimos.

Control

El sexo también puede ser sinónimo de manipulación. En algunos casos un miembro de la relación lo usa para manejar a la pareja a su antojo y sacar el máximo provecho.

Alcohol

El consumo moderado de alcohol no representa un problema. Sin embargo, cuando se vuelve adicción puede llevar a la codependencia, al dolor emocional y a encuentros traumáticos. Además, el exceso de este, en algunos casos, provocar disfunción eréctil.

Horarios diferentes

Las parejas modernas sacrifican la convivencia, salidas y otros momentos debido a sus trabajos. Cuando los horarios son diferentes, pocas veces pueden verse o encontrarse en la casa. Esto disminuye la cantidad y la calidad de las relaciones sexuales.

No tener con quién

La ausencia de una persona que motive a los encuentros sexuales es una de las 10 razones para no hacerlo, porque es casi obligatoria. La expectativa e idealizar a una persona para los encuentros físicos hacen que quienes no tienen pareja se pasen la vida buscándola. Cuando lo consiguen es probable que en la convivencia, si no practican una buena y sana comunicación sexual, aparezca alguno de los nueve puntos anteriores.