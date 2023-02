Directora de Acemi: “Se está improvisando con algo tan sensible como la salud de los colombianos”

Las EPS, agremiadas en Acemi , se pronunciaron sobre el texto de la reforma a la salud, que presentó el gobierno de Gustavo Petro, el pasado lunes. Advierten que el proyecto de reforma a la salud traerá caos para el sistema y graves riesgos para la salud de los habitantes.

Señalan que el gobierno desconoce que la mayoría de los colombianos no quiere que las EPS se acaben sino que mejoren. En un comunicado de 10 puntos, Acemi alerta sobre el proyecto de reforma a la salud y dice que pone en riesgo el derecho a la salud de los colombianos y que, definitivamente, las EPS serían eliminadas.

Noticias Caracol invitó a Paula Acosta, presidenta de Acemi para que hable sobre el proyecto de reforma a la salud.

¿Qué opinión tienen del proyecto de reforma a la salud que se presentó al Congreso?

Tras la radicación del proyecto y la revisión del articulado, lo que vemos es una refundación del sistema. Acaba este proyecto con el sistema que tenemos y las EPS, si bien actúan dentro del proyecto, no tienen unas funciones de aseguradores en salud. No es lo que hacemos ni las capacidades que se han recogido en 30 años. Se les da un rol de prestador, no de asegurador, y se les plantean otras funciones complementarias como de venta de servicios.

Publicidad

El corazón de esta propuesta son unos centros de atención locales, en donde las personas tendrán que empadronarse. Es un cambio radical del modelo, de donde surgen muchas preocupaciones.

¿Se eliminarían entonces las EPS?

Pues sí. Las EPS dejan de existir. Hay un artículo en el que se plantea una transición. Entregar la población a estos miles de centros de atención, que hoy no existen, que no están tan dotados, no se dice de dónde va a salir el personal.

Hay muchos aspectos que de cara al usuario que no son claros, no se hace especificación de quién haría una función muy importante que es la coordinación de cuando un médico transcribe los medicamentos y se entregue a los usuarios. ¿Quién se encargará?

Publicidad

También, la integración de las redes de servicios que es este grupo de prestadores a los que usted puede acceder desde su EPS, que se conformarían a través de cinco instancias que se tienen que poner de acuerdo para ver qué hospitales, qué especialistas si necesita ir más allá de estos centros de nivel primario.

Estamos echando para atrás como país. Hemos ganado los colombianos la potestad de elegir cuál es nuestra EPS, a cuál queremos asistir. Muchas de esas ganancias sociales se ven comprometidas con la propuesta del Ministerio de Salud.

¿Cuántos usuarios de las EPS tiene el sistema y como sería ese traslado?

Las EPS afiliadas tienen la responsabilidad monumental de responder por la salud de 34 millones de personas, eso es la totalidad de quienes están en el régimen subsidiado y el 40% de las personas que están en el subsidiado.

No faculta el proyecto ningún plazo de transición y faculta al presidente de que, a los seis meses de expedida la ley, podrá definir todas las normas que se requieren para justar el proceso de transición.

Publicidad

Se está cambiando el sistema por uno nuevo y el proceso de transición no es claro. Nos preocupa que se esté improvisando con algo tan sensible como la salud de los colombianos.

Cada proceso es tremendamente sensible, piense en quienes estén siendo atendidos en programas para enfermedades para crónicos, son atenciones de largo plazo que es fundamental mantener los tratamientos. ¿Cómo se dará este cambio? Sentimos que se está improvisando.

¿Qué están pensando las EPS?

Es un debate que apenas está empezando, tendremos que trabajar de la mano del Congreso. Se han anunciado otros proyectos de ley en los que hay visiones diferentes. Y es en el debate en el Congreso, y bajo de esta premisa, que los sistemas de salud tienen que evolucionar y buscar esas cosas que no están funcionando y mejorarlas.

Publicidad

No compartimos la visión que tenemos que empezar desde cero para crear un sistema de salud. Es como un avión que está en marcha, en donde usted no puede, en la mitad del vuelo, destruir el avión para empezar a crear otro.

Las solicitudes y las quejas son reiterativas en tres puntos. Uno, en la oportunidad de atención con especialistas, es la queja más sentida de todos los colombianos. Miremos cómo podemos mejorarlo, el gobierno ha hecho un llamado, que nosotros compartimos, acerca de fortalecer los temas de promoción y prevención. Apostémosle a eso.

Tenemos un sistema que ha ido avanzando, tenemos cobertura total, tenemos que mejorar en otros aspectos.

No olvidemos que la mayoría de los colombianos, un 70%, no quiere que desaparezcan sus EPS. Y es una voz muy importante que tiene que ser oída en este debate.

Publicidad

¿Cómo ve el manejo de los recursos a través de la Adres?

El proyecto plantea un manejo de la Adres en una transición en la que las Secretarías de Salud departamentales y municipales serían las que terminarían administrando estos recursos, la Adres tendría un rol muy importante, pero ser tesorería es una cosa muy diferente a contratar servicios y es una capacidad que la Adres no tiene.



Se les dan unas funciones de auditoría, en donde la experiencia de la Adres es tremendamente limitada. Si estamos pensando que el flujo de los recursos es lo que tiene que mejorar, entonces fortalecer lo que tenemos y no concentrar todo el flujo de recursos en la Adres, que el mismo director confirma que no cuenta con las capacidades para hacerlo en este momento.