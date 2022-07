Directora del INS: hay indicios de "posible transmisión asintomática” de la viruela del mono

En Colombia se han confirmado, a la fecha, 12 casos de viruela del mono. La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, enumeró cuáles son los síntomas que puede presentar una persona infectada y las lesiones atípicas en algunos de los enfermos.

La funcionaria, además, dijo que “hay indicios, ojalá no sea así, pero algunos artículos hablan de posible transmisión asintomática”.

Publicidad

No obstante, para quienes presentan síntomas estos “son similares a cualquiera de las otras enfermedades que producen brotes. Tienen malestar general, fiebre (no siempre, hay que casos que no tienen), dolor en el cuerpo, falta de energía y luego presentan un brote que inicialmente es plano, luego se vuelve una especie de roncha que se llena de agua, ese líquido sale y quedan las costras”, indicó.

La directora del INS también se refirió a algo inusual con “el brote, (que) solía ser en brazos y piernas; sin embargo, en este estamos viendo ejemplos atípicos como tener una sola lesión en la piel o tenerlas en el área genital”.

Medidas en Colombia contra la viruela del mono

Ospina explicó que los puntos para evitar que el virus se expanda:



Que la población reconozca los síntomas, consulte los servicios de salud, se autocuide e informe sus cadenas de contacto estrecho.

Servicios de salud: la preparación de las Secretarías de Salud para rastrear y buscar las cadenas de contacto completas y la gestión de la toma de muestras.

Las dos preguntas incluidas por Migración Colombia para quienes ingreso a Colombia, que buscan canalizar hacia los servicios de salud a las personas que tienen síntomas o han sido contacto de un caso sospechoso de viruela del mono.