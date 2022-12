Disfunción eréctil, un problema macho

El tratamiento es diferente para cada paciente porque las causas pueden variar.

Enfermedades como la diabetes, hipertensión o niveles altos de colesterol y triglicéridos facilitan la aparición del problema.

Germán Buitrago, urólogo y sexólogo, explica que "hay pacientes que pueden tener su parte orgánica bien, sin embargo, pueden presentar altos niveles de ansiedad". Esto cuando, por ejemplo, la pareja le dice que ya no la quiere o que tiene a otra persona lo que genera estrés y mayor producción de adrenalina que terminan en "más fallas erectivas".

Los expertos recomiendan consultar para que se haga el tratamiento con medicamentos, inyecciones o prótesis.

Otro de los motivos frecuentes de consulta de los hombres es la eyaculación precoz.

Buitrago asegura que se puede presentar a cualquier edad y en cualquier tipo de paciente. Se puede identificar cuando se presenta en el primer minuto o antes del primer minuto de haber penetrado.

Este problema también tiene diversos tratamientos que deben ser consultados por cada paciente, según su situación.

Tenga cuidado con los remedios caseros o milagrosos que no tengan respaldo médico. No solo se arriesga a perder su dinero sino que también puede poner en riesgo su salud.