Dolorosa historia de hombre que perdió su familia, el trabajo y hasta la cordura por la pandemia

Hace 24 meses llegó la pandemia del COVID-19 a Colombia, que además de contagios ha dejado crisis económicas y problemas mentales en muchas personas. Es el caso de un hombre que perdió su familia, trabajo y hasta su cordura, así se lo contó su hermana a Noticias Caracol.

“Tuvo un trastorno psicótico, es una persona que tiene 57 años y ya tiene demencia senil, porque no comía, no dormía, un grado de estrés y de desesperación espantoso, adicionalmente lo diagnosticaron con bipolaridad”, reveló la mujer.

Su historia es el reflejo de la otra cara de la pandemia, el de las personas con enfermedades mentales que, como consecuencia del COVID-19, su encierro y quiebra económica, se desestabilizaron.

“Lo dejó su esposa, entonces él encontró una luz al final del camino, montó un almacén donde le estaba yendo muy bien, se sentía motivado, útil, feliz y realmente su mente estaba ocupada haciendo este trabajo. Empezó la pandemia, nos encerraron a todos, lo empezaron a presionar que desocupara, que entregara el local, le tocó desocupar el local en medio de la pandemia, llegar con un carrito y empezar a sacar sus cosas”, relató su hermana.

El hombre perdió su familia y su trabajo, y así terminó recluido en un hogar donde le tratan su trastorno mental.

“Esto es irreversible, nunca más volverá a ser la misma persona, nunca más, entonces esta pandemia ha traído mucha desgracia, ha sacado la resiliencia de mucha gente, pero tambien ha traído mucha tristeza y desolación”, manifestó la mujer.

Para su familia él no se habría desconectado de la realidad de no ser por la pandemia.

“Fue el detonante porque finalmente había encontrado un motivo, porque le estaba yendo bien, pero obligarlos a salir de ese local hizo que perdiera sentido y rumbo su vida completamente”, agregó.

Pero el drama no solamente fue para él sino tambien para su familia.

“Todavía tengo unas secuelas muy grades de angustia, de estrés, de desesperación”, señaló.

Ella, por ejemplo, sufre de un trastorno llamado el síndrome de la cabaña.

“Es un miedo terrible de salir, a que alguien se nos acerque, nos contagie, a que toquemos algo, perdí las huellas de la mano por tanto alcohol que me he echado, por miedo a tocar algo contaminado me estaba echando 10 veces al día alcohol”, aseguró.

La mujer está recibiendo apoyo psicológico, trata de no dejarse vencer por su mente, porque aunque ya perdió a su hermano, como lo conoció siempre, sabe que la vida debe continuar.

“No podemos quedarnos encerrados, toca socializar, porque si no podemos desarrollar un trastorno mental y solamente ver el espejo de mi hermano, digo yo, no puedo repetir ese esquema”, afirmó.

Al cumplirse dos años de la pandemia en Colombia, hace uno de los balances más tristes.

“A todos nos cambió completamente, la vida nunca será igual”, indicó.