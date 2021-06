¡Donar sangre salva vidas! Ojo a esta herramienta que busca facilitar el proceso

Este lunes 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre y las autoridades del sector de la salud invitan a los ciudadanos a hacer su aporte.

Donar sangre es tener la posibilidad de salvar la vida de 3 o 4 personas. Además, ayuda a oxigenar el cuerpo, no engorda, no debilita y no genera impotencia, como aseguran muchos. Se puede hacer desde dos hasta tres veces en el año.

Bernardo Camacho Rodríguez, director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud , comentó que gracias a la donación de sangre se puede disminuir el riesgo de un infarto al corazón.

“Donar sangre disminuye el riesgo de infarto del corazón, donar sangre es un acto fisiológico normal de renovación de células sanguíneas”, dijo.

Para aumentar la cantidad de donantes en Colombia, el Instituto Nacional de Salud y Facebook se unieron para crear una herramienta denominada ‘Donaciones de Sangre’

"A través de la herramienta de Facebook los usuarios que deseen podrán inscribirse para recibir notificaciones de bancos de sangre cercanos que estén necesitando este recurso vital", informó Diego Bassante, líder de política pública de Facebook para la región andina.

Después agregó: "Podrán hacerlo de 3 maneras: ingresando a facebook.com/donateblood , ingresando a la sección 'acerca de' en el perfil de Facebook o también simplemente seleccionando la opción donaciones de sangre en el menú de Facebook 0048”

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud también está adelantando la campaña 'Donación Personalizada' y los interesados deben ingresar a www.idcbis.org.co llenan un formulario para ser contactados.

Camacho explicó: "vamos a su residencia, las traemos a nuestra institución, aquí se completa la evaluación, donan sangre y la regresamos posteriormente a su residencia".

La donación de sangre en el país disminuyó en un 40% debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.