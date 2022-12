Aunque es una sana costumbre que trae efectos positivos, debe durar entre 20 y 40 minutos para no afectar el sueño de la noche.

Entre beneficios de tomar una siesta, se encuentra un aumento en la capacidad de memoria, concentración y aprendizaje. Además, refresca, restaura y recarga a la persona.

Sin embargo, no olvide que no reemplaza al sueño nocturno. Dormir bien es vital.