Dos bebés murieron en Chocó por negligencia de EPS Comparta, denuncian familias

Uno de los niños murió en el vientre de su madre. Él y la otra pequeña de 2 años fallecieron esperando un traslado y exámenes especializados.

Lina Marcela Ramírez, con 7 meses de gestación, aguardó 15 días una remisión de la EPS Comparta a un hospital de tercer nivel.

“Fue mucha pérdida de líquido que ella tuvo (…) y por eso se murió el bebé, porque la hubieran sacado de aquí, que Comparta nos hubiera colaborado, el bebé estaría vivo”, aseguró Rosa Tulia Ramírez, hermana de la embarazada.

El otro caso es el de una niña de 2 años del Alto Baudó, que llego a Quibdó con dolores abdominales.Necesitaba un TAC y una endoscopia que no le practicaron, al parecer, porque no le habían dado el carnet de afiliación.

“Lo peor fue que el día que los médicos prácticamente desahuciaron a la niña, que ya no había nada que hacer, allí es que aparece la EPS supuestamente entregando una ficha para que la niña fuera atendida”, recriminó el abogado Jessimar Álvarez.

La Defensoría del Pueblo dijo que adelantará las acciones penales por esto dos casos. Noticias Caracol buscó la respuesta de la EPS Comparta, pero aducen no tener autorización para hablar con medios de comunicación.

En el ranking de las EPS que más generan polémica por la prestación del servicio en Chocó están Comparta, Medimás y la Nueva EPS.