Dos caras del cáncer en Colombia: de la interminable tramitología a la atención digna de unos pocos

Mientras varios pacientes tienen que volverse expertos en tutelas para conseguir un servicio, otros encuentran el camino para superar esta difícil enfermedad.

“Muchas veces lloré de rabia en mi casa porque no se me hacía justo, si me muero no le importa a nadie y eso duele”, este es el testimonio de Sandra Rincón, una paciente que ha vivido de primera mano las barreras de atención que enfrentan decenas de pacientes en Colombia.

Y lo peor de todo es que el tiempo se vuelve su peor enemigo: la enfermedad avanza, el pronóstico empeora, los tratamientos se interrumpen y los costos aumentan.

Martha Gualtero, del Observatorio de Cáncer de Adultos, explica que un paciente con cáncer debe pasar en promedio por 28 trámites para lograr una sola atención. Un proceso que desgasta física, emocional y económicamente, pero hay que ser justos: hay otros que pueden contar una mejor versión de la atención.

El tema ha llegado a tal punto que recursos legales como la tutela han perdido efectividad. Esa indolencia opaca los avances en tecnología, cobertura, recurso humano y el programa integral de cáncer.