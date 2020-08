Duque dice que prefiere asumir que la vacuna contra el coronavirus "está lejos"

Al cumplirse dos años de mandato, el presidente Iván Duque ha vivido la situación más inusual y difícil que otro jefe de Estado en la historia del país: la pandemia del COVID-19. Esto dijo sobre cómo ha enfrentado su gobierno la enfermedad y qué está haciendo frente a la vacuna del coronavirus .

Según Duque, “el proceso de desarrollar vacunas no ha sido rápido. Es un proceso lento. Siempre le digo al equipo de gobierno que a mí me gusta sorprenderme de para abajo y no de para arriba. Yo prefiero asumir que eso está lejos y que llegue, antes que asumir que va a estar ya y después se extienda demasiado en el tiempo”.

Y con ese pensamiento, su gobierno está participando de las iniciativas, multilaterales y bilaterales, que buscan una cura al coronavirus, que ya deja más de 360.000 contagiados en Colombia.

Duque recordó que en la actualidad hay 25 proyectos que intentan descubrir una vacuna.

Sin embargo, “el éxito en la fase I no quiere decir que va a haber éxito en la fase II o en la fase III, el éxito en la fase II no garantiza éxito en la fase III. Entonces toca mirar casi con microscopio cuáles son esos laboratorios que, por su tradición, por su experiencia científica, pueden ser los que salgan adelante, porque un país no puede salir a hacer compras eventuales con 25 proyectos”.

Es por eso que su Gobierno conformó un comité con expertos en temas de inmunización “para analizar lo que se está viendo el mundo y que podamos aproximar algunos de estos laboratorios con miras a que Colombia pueda ser parte de testeos de las vacunas y que podamos estar al comienzo de la fila cuando haya una dispersión universal”.

Pero esta no es la única preocupación de Duque sobre la vacuna. También está su precio.

“El mundo no sabe cuánto va a costar, que puede oscilar entre 2,5 dólares hasta 10 dólares”, señaló.

Tampoco se sabe si se aplicará solo una vez o será anual como la influenza, lo “que trae implicaciones fiscales, sociales, de todo”.

Ese aspecto económico llevó a Duque a conformar “un grupo de tarea del sector privado donde les decimos a los empresarios que participen en esto, inviertan en esto, para que puedan contribuir en filantropía con un proceso de esta naturaleza. Porque también hay unos riesgos del sector público que hemos visto en América Latina, y hablamos con los presidentes. ¿Cuánto compramos? ¿Cuánto nos va a costar? Y gastamos esa plata, ¿y qué tal no funcione?”.

El presidente fue enfático en decir que “el coronavirus crece en las imperfecciones humanas, crece en el egoísmo, ‘eso a mí no me va a dar’, crece en la indisciplina, crece en el desorden, y creo que si nosotros entendemos que esta puede ser una gran oportunidad para reflexionar cómo la cultura ciudadana incide en una mejor salud pública, sin lugar a duda habremos cosechado un camino importante para Colombia y la humanidad”.