El 80% de los colombianos teme que un familiar se contagie de coronavirus

Tatiana Andia, profesora de Sociología, explica que la encuesta que analiza las principales preocupaciones de los colombianos por el coronavirus.

Las cifras, señala, indicaría que los ciudadanos están preocupados por cuidar a sus familiares.

También ha afectado la salud mental lo que está pasando con el empleo en Colombia , pues algunos se quedaron sin trabajo por la pandemia, otros conservan sus puestos, pero han perdido ingresos y quienes están estables económicamente están preocupados por el futuro.

La encuesta también ha develado otros temores: no ser atendido si se contagia de COVID-19 , no poder trabajar y no poder pagar deudas.

