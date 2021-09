El 89% de los colombianos probablemente ya tuvo COVID-19, según INS

Un estudio del Instituto Nacional de Salud, realizado en 12 ciudades de Colombia y que se inició hace casi un año, permite a la entidad concluir que el 89% de la población, entre sintomáticos y asintomáticos, probablemente ya tuvo coronavirus COVID-19 .

“Lo que significa es que la transmisión del virus empezará a disminuir, porque a medida que hay menos personas susceptibles también hay menos personas que se puedan contagiar. Y si le sumamos la vacunación probablemente significa el virus va a transmitirse con menos impacto”, dijo Carlos Álvarez, infectólogo e epidemiólogo.

Saber que entre 8 y 9 de cada 10 colombianos ya tienen algún nivel de inmunidad natural contra el coronavirus COVID-19 es un panorama alentador, pero que no debe llevar a una falsa sensación de seguridad.

“Hay que tener cuidado con la interpretación porque es un dato global y no significa que esto sea homogéneo en todo el territorio. Podría ocurrir que en algunos municipios pueda ser más alto ese valor y en otros podría ser mucho más bajo. Por eso es importante también tener el riesgo individual, es decir, ¿qué tanto pude haberme contagiado?, ¿qué tanto me he cuidado?”, explicó el especialista.

Además, no se pueden olvidar las variantes del COVID-19. Mientras la mu, que ha afectado a una parte de la población en el país, ha perdido participación, la delta está creciendo activamente debido a su rápida capacidad de transmisión.

“Un pico de la pandemia ocasionado por la variante delta u otra se puede presentar y principalmente afectará a personas no vacunadas y esto ha sucedido en otras partes del mundo. Es por esto que insistimos en la importancia de vacunarse”, indicó el infectólogo José Millán Oñate.

Publicidad

El coronavirus sigue presente, por lo que los especialistas coinciden en que las personas deben mantener el autocuidado, así como el rastreo y aislamiento de casos y contactos. Además de la inmunidad natural, la adquirida por la vacuna continúa siendo decisiva.