El arte de cazar mentiras: aprenda a descubrir lo que el otro oculta

¿Cree que su pareja lo engaña?, ¿desconfía del algún empleado?, ¿su hijo le esconde su verdadero rendimiento escolar? Cuando una persona miente, las verdades se expresan en su rostro, en sus movimientos, en el tono de voz o en el énfasis que hace en algunas palabras. Sin embargo, pocos ojos están entrenados para descubrirlo.

Rita Karanauskas es una de las pocas cazamentiras que existe en Colombia. Experta en comunicación no verbal, se entrenó en Estados Unidos con Paul Ekman, renombrado psiquiatra e inspiración de la famosa serie "Lie to Me", y se ha dedicado por muchos años a asesorar compañías, investigadores y abogados sobre el tema.

Es autora del libro "Cazamentiras: aprenda a descubrir lo que otros ocultan".

Su experiencia, además, le permite asesorar en otras áreas del lenguaje corporal. Por ello dicta seminarios sobre cómo comportarse en una entrevista, cómo dar una buena primer impresión y en asesoría de imagen.

Noticiascaracol.com estará con ella este lunes 24 de junio, a las 3:00 p.m., respondiendo las preguntas de los cibernautas.