El COVID-19 ha matado a 133 menores en Colombia: ¡este virus no diferencia edades!

En Popayán se reportó la muerte de una niña de 11 años; en Chía la de un pequeño de 4 y en Cúcuta el fallecimiento de un adolescente de 16. Con ellos, son 133 los menores fallecidos por el coronavirus en Colombia.

Aunque esta cifra es menor en relación con otros grupos poblacionales, médicos y especialistas lo consideran una tragedia nacional. Por eso llaman a insistir en las medidas para prevenir el COVID-19: uso de tapabocas, lavado de manos, así como el aseo de elementos personales.

"Sobre todo cuando se trata de niñas y niños de 5 años, enseñarles el distanciamiento físico, pero también del aire libre, de los parques, enseñarles a nuestros niños la importancia que tiene el sol, el aire libre. Mantener los espacios ventilados, muy limpios, higiénicos, los juguetes, las tablet, los celulares con los que trabajan nuestros niños y jóvenes, es fundamental”, explica Dionne Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de la Salud Pública.

Para Red Papaz se debe mantener un acondicionamiento y una enseñanza diaria con los niños. El mensaje es contundente: no sugestionarlos, pero tampoco bajar la guardia.

“Es no convertirlos en niños extremadamente temerosos, que no quieran salir, que no quieran ir al parque, que no quieran estar nunca con nadie, que cuando el colegio pueda recibirlos prefieran no ir al colegio, eso es una señal de alarma", señala Carolina Piñeros, directora de Red Papaz

Epidemiólogos recuerdan también que tanto niños como adolescentes pueden ser grandes transmisores del coronavirus. Otro factor para tener cuidado.